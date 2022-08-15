«КамАЗ» показал новые машины на пожарно-спасательном конгрессе

«КамАЗ» показал две новинки на шасси КАМАЗ-63934 в рамках III пожарно-спасательного конгресса: пожарную автолестницу АЛ-42 и автоцистерну АЦ-4,0-50/4. Об этом 15 августа сообщила пресс-служба предприятия.

Конгресс, организованный по инициативе МЧС РФ, является ключевым профессиональным мероприятием, которое ориентировано на демонстрацию результатов реализации госполитики в области обеспечения безопасности в различных сферах жизнедеятельности.

В рамках демонстрационной программы «КамАЗ» представил пять экспонатов, среди которых две новых модели на базе шасси поколения К5: пожарная автолестница АЛ-42 и автоцистерна АЦ-4,0-50/4.

Пожарная автолестница АЛ-42 создана на базе двухосного шасси КАМАЗ-63934 с колесной формулой 4×2. Полная масса автомобиля — 22 т. Рабочая высота лестницы — 42 м, угол ее непрерывного вращения — не менее 360 градусов, грузоподъемность спасательной люльки — не менее 400 кг.

Машина оборудована системой компьютерной стабилизации и другими инновационными решениями, благодаря чему на сегодняшний день является самой современной автолестницей в России.

Автоцистерна АЦ-4,0-50/4 сделана на базе КАМАЗ-63934. Грузоподъёмность шасси позволяет возить запаса воды до 4 куб. м. Длина напора водяной струи составляет 100 м, максимальная дальность — 400 м.

Автомобиль оснащен современным пожарно-спасательным спецоборудованием: переносными дизельгенераторами, оборудованием дымоудаления и гидравлическим аварийно-спасательным инструментом.

5 августа на «КамАЗе» завершили монтаж линии катафорезного грунтования с окраской жидкой эмалью для деталей грузовиков. Запуск новой линии значительно повысит качество лакокрасочного покрытия камских грузовых автомобилей.