Началась реализация контракта на поставку второго полка С-400 Турции

Реализация контракта на поставку Турции второго полка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 уже началась. Об этом 17 августа заявил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Соответствующий контрактный документ уже подписан, он в том числе предусматривает локализацию производства отдельных компонентов системы. В настоящее время идет практическая реализация контракта», — приводит его слова «РИА Новости».

Шугаев заявил, что тесное экономическое сотрудничество России и Турции сказывается в том числе и на поставках военной техники.

«Сложившаяся в текущем году сложная политическая обстановка негативно повлияла на некоторые аспекты взаимодействия российской стороны с партнерами. Тем не менее военно-техническое сотрудничество с Турцией развивается в русле договоренностей, достигнутых между президентами двух стран. Планируем и дальше работать с турецкими партнерами на транспарентной и взаимовыгодной основе», — отметил глава ФСВТС.

29 августа 2021 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не сомневается в заключении второго контракта на поставку С-400. По его словам, Москва и Анкара предпринимают много шагов в сфере оборонного сотрудничества.

Россия и Турция заключили первый контракт на полковой комплект зенитных ракетных комплексов С-400 в 2017 году, поставки турецкой стороне были выполнены летом-осенью 2019 года. Это привело к кризису в отношениях между Турцией и США. Американская администрация неоднократно осуждала приобретение российского вооружения страной НАТО и настаивала на покупке Турцией американских систем.

Зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф» может уничтожать современные цели воздушного нападения, в том числе баллистические ракеты. Дальность обнаружения — до 600 км, радиус зоны прикрытия — 400 км. Комплекс С-400 купили у России Китай, Турция и Индия.