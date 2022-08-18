Двоих браконьеров задержали в Хабаровском крае за вылов 110 горбуш

Двум жителям Хабаровского края грозит до пяти лет лишения свободы за незаконный вылов рыбы. Во время операции «Путина-2022» полицейские изъяли у них 110 экземпляров горбуши, две резиновые лодки и рыболовную сеть. Возбуждено уголовное дело о незаконном вылове тихоокеанского лосося.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД по региону, установлено, что подозреваемые без специальных разрешений выловили биоресурсы в Татарском проливе в районе мыса «Ягодный» в Советско-Гаванском районе Ущерб от их действий оценили в сумму, превышающую 210 тыс. рублей. Фигуранты утверждают, что планировали использовать рыбу для личного потребления.

Выяснилось, что ранее оба мужчины уже привлекались к уголовной ответственности, один — за аналогичное преступление, а второй — за кражу.

В конце июля на Камчатке были задержаны шесть браконьеров, которые незаконно добыли свыше 800 кг лосося. Ущерб от незаконных действий превысил 2,5 млн рублей.