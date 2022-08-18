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Синоптики рассказали о погоде в Москве 18 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидается в столице в четверг, 18 августа. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Согласно прогнозу синоптиков, днем в Москве воздух прогреется до +29…+31 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +16...+18 градусов.

Ветер будет иметь восточное направление, скорость 6–11 м/с, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление составит 751–753 мм ртутного столба.

17 августа ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что установившаяся в Москве жара сдаст свои позиции к концу недели. В столичном регионе температура снизится до +25 градусов.

Тогда же, по словам специалиста, в столичный регион придут и краткосрочные дожди. При этом сейчас температурный режим в Москве на пять–шесть градусов превышает средние многолетние значения.

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