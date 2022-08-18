Реклама
Прямой эфир
Экономика
В расчет инфляции могут включить стоимость жилищных услуг
Мир
В МИД РФ заявили об обсуждении с МАГАТЭ скорого визита на ЗАЭС
Происшествия
Один человек погиб и еще пятеро пострадали в ДТП под Тамбовом
Мир
Артиллеристы ВС РФ подавили огонь артустановки Caesar под Харьковом
Мир
Шольц выразил обеспокоенность по поводу обстрела Запорожской АЭС
Мир
Россиянина Дубникова экстрадировали из Нидерландов в США
Мир
ВСУ открыли массированный огонь по Энергодару второй раз за сутки
Экономика
Ритейл начнет продавать просрочку
Мир
Около 11 человек пострадали в ДТП с туристическим поездом на Мальорке
Общество
Ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК
Мир
США подтвердили переговоры с Турцией о поставках истребителей F-16
Наука
В России создали космический двигатель из керамики
Сюжет:

В России создали космический двигатель из керамики

0
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инженеры из российской компании «Экипо» создали двигатель из керамики, который позволит снизить массу космических аппаратов. Тогда можно будет не только сэкономить на топливе, но и поднять на орбиту больше грузов. Нужного эффекта ученые достигли, научившись сращивать детали из керамики воедино.

Жар не сломит: создан материал для космических самолетов будущего
Как теплостойкий композит поможет сделать потомков «Бурана» для путешествий на орбиту

Одна из главных характеристик двигателя — так называемый коэффициент полезного действия (КПД). Он показывает эффективность системы в плане преобразования энергии, и чем он выше, тем более экономно расходуется топливо.

Сегодня уровень КПД тепловых двигателей, в том числе двигателей внутреннего сгорания, уперся в технологический потолок. Поднять его за счет изменения конструкции устройства уже практически нереально. Однако можно повысить КПД за счет роста температуры рабочего тела. Проблема в том, что современные двигатели сделаны из металлических сплавов, которые выдерживают температуру максимум 1700 ℃, а чаще их возможностей хватает только на 1200–1400 ℃.

Один из выходов — применять керамику, то есть соединение на основе Al2O3 (оксид алюминия), которое выдерживает 2000 ℃. Главная проблема в том, что для создания такой сложной конструкции, как турбинный двигатель, нужно собрать воедино несколько элементов, рассказали в «Экипо». Ранее считалось, что невозможно «склеить» керамические элементы так, чтобы они представляли собой монолитный образец. Точнее, это вероятно, но полученная конструкция будет очень хрупкой и не выдержит никаких нагрузок.

Для этого инженеры разработали особую технологию сращивания керамических деталей. Швы промазывают нанопастами и соединяют детали при определенных температурных режимах, учитывающих фазовые переходы в процессе нагрева.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В посудной плавке: в России создали космический двигатель из керамики

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022