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Ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК
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Ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В России предложили обязать управляющие компании (УК) следить за соблюдением тишины в многоквартирных домах, а в случае нарушений сообщать об этом в органы внутренних дел.

Соответствующее обращение в Минстрой направила «Деловая Россия» за подписью члена генсовета организации Владимира Прохорова. На владельцев же квартир хотят возложить обязанность сообщать УК о начале ремонта. «Известия» направили запросы в Минстрой и МВД.

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Управляющая организация может провести разъяснительную беседу, составить акт, выдать нарушителю претензию, пригласить участкового, согласна член комитета Торгово-промышленной палаты по предпринимательству в сфере ЖКХ Сусана Киракосян. Клиентоориентированные компании уже сейчас ведут такую работу, у них налажен контакт с советами домов, консьержами и полицией для защиты интересов жителей, сказала она.

Но работа УК может осложниться, поскольку у них появятся дополнительные обязанности, и, как следствие, новые затраты, сказала руководитель департамента контроля качества юридической службы Amulex.ru Нурида Ибрагимова. Речь о создании рабочих мест для сотрудников, которые будут разрешать подобные конфликты, либо об увеличении числа должностных обязанностей для уже имеющегося штата, пояснила она.

«Важно, чтобы в связи с этим не появилась дополнительная строчка в платежных документах — то есть мера не сказалась на стоимости услуг для граждан», — сказал член комитета ГД по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Много шума не надо: ответственность за тишину в домах хотят возложить на УК

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