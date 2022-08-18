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Ритейл начнет продавать просрочку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Один из крупнейших ритейлеров страны — компания «Магнит» (почти 27 тыс. магазинов) — решил сократить объем пищевых отходов, которые отправляются на полигоны. Для этого компания намерена в том числе продавать просроченные продукты контрагентам. Об этом сказано в документах компании по управлению устойчивым развитием, с которыми ознакомились «Известия».

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«Мы начали поиск покупателей на продукты питания, которые утратили свои потребительские свойства: выбраны партнеры и заключаются договоры. В рамках этого проекта мы разработали схему списания и регистрации продуктов с истекшим сроком годности, которые продолжают иметь ценность», — сказано в бумагах «Магнита».

В документах уточнено: еще летом прошлого года компания запустила проект по экологическому аудиту отходов, которые копятся в контейнерах магазинов. Такая практика появилась в 36 торговых точках четырех регионов, ее продолжают и в этом году.

«Компания намерена протестировать реализацию продуктов питания, пришедших в негодность — они испорчены или их срок годности истек, тем компаниям, которые производят корма и удобрения, — уточнили «Известиям» в «Магните». — Пилот проведут в рамках действующего законодательства. Мы планируем определить товары, которые утратили потребительские свойства, но представляют ценность для специализированных переработчиков. Сейчас мы ищем интересантов и прорабатываем механизм работы этой инициативы. После апробации проекта компания примет решение о возможном развитии данного проекта».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Чего негодно: ритейл начнет продавать просрочку

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