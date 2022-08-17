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Житель Красногорска заявил сам на себя в полицию за дискредитацию ВС РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Красногорске безработный мужчина заявил в полицию сам на себя за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Он два раза изрисовал здание оскорбительными надписями. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 17 августа.

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«Мужчина рассказал, что в прошедший четверг нарисовал на здании надписи, дискредитирующие российские вооруженные силы. При этом он был в нетрезвом состоянии. Более того, спустя пять дней он повторил свою выходку, изрисовав дискредитирующими надписями то же самое здание», — объяснил собеседник агентства.

Источник отметил, что мужчина раскаялся и признал вину. На него был составлен протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о ВС России. Нарушителю может грозить лишение свободы или штраф.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе.

Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующий указ.

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