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Вершина творения: как проходит «Таврида.Арт»

На фестиваль в Судак съехались тысячи людей со всей страны
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
На черноморском побережье в Судаке с 15 по 19 августа проходит ежегодный фестиваль «Таврида.Арт», который стал творческой площадкой для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Его главная тема в этом году — «сложности = возможности». Как самовыражаются юные творцы — в фотогалерее «Известий»
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