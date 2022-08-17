Вершина творения: как проходит «Таврида.Арт»

На черноморском побережье в Судаке с 15 по 19 августа проходит ежегодный фестиваль «Таврида.Арт», который стал творческой площадкой для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Его главная тема в этом году — «сложности = возможности». Как самовыражаются юные творцы — в фотогалерее «Известий»