Вершина творения: как проходит «Таврида.Арт»

На черноморском побережье в Судаке с 15 по 19 августа проходит ежегодный фестиваль «Таврида.Арт», который стал творческой площадкой для молодых деятелей культуры, искусств и креативных индустрий. Его главная тема в этом году — «сложности = возможности». Как самовыражаются юные творцы — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
На мыс Меганом съехалось более 4 тыс. человек со всей страны
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
В таких домиках живут участники фестиваля
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Собравшуюся на «Тавриде» молодежь поприветствовала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Впервые здесь представили свои работы участники из ДНР и ЛНР — в экспозиции «Без границ. Художники Донбасса»
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
В фестивале приняли участие призеры и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей»
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Фото: РИА Новости/Макс Ветров
Программа включает более 300 мероприятий — выставки, мастер-классы, конкурсы
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Один из хедлайнеров фестиваля — SHAMAN. А всего несколько лет назад — в 2016-м — молодой артист Ярослав Дронов приезжал на фестиваль в качестве участника
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
В арт-парке, созданном еще в 2019-м, появились новые объекты
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
«Время» создано в память о людях, умерших за время пандемии COVID-19. Бумажный кораблик инсталляции Paper boat является символом беззаботного детства, а пластиковые айсберги — метафора расплаты за беззаботность
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
Одним из самых узнаваемых арт-объектов «Тавриды» — парящие над горами «Киты». Все инсталляции гармонично сочетаются с уникальным ландшафтом и природой Крыма
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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
13-метровая «Ассоль» встречает участников фестиваля уже не первый год
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