Через тернии к росту

Минэкономразвития выдало порцию позитива, радикально переписав свой прежний прогноз по падению ВВП, росту инфляции и безработицы. Еще весной в правительстве закладывали сжатие экономики почти на 10%, сопоставимое с временами дефолта конца 1990-х годов.

Сейчас ожидания улучшены практически в два раза. Например, падение ВВП, согласно расчетам Минэка, составит немногим более 4%. Это на уровне 2015 года, когда экономика страдала от «крымских» санкций, но далеко от уровней 2009-го и 1999-го.

Если ВВП к декабрю сократится в тех пределах, которые закладывает Минэк, то общий объем производства в стране откатится к положению чуть выше 2019 года, но ниже 2014-го, то есть вернется к привычным для последних лет значениям. Правда, есть еще расчеты по следующему, 2023 году, на который, как полагают в правительстве, придется нижняя точка текущего кризиса. Не в смысле динамики, а именно объемов производства. Еще 2,7% вниз, что значит откат к 2018-му.

Как видим, трагедии действительно не ожидается. Описанный сценарий нельзя сравнить с большими кризисами 1990-х и 2000-х годов. Речь, скорее, идет о новой волне стагнации. Экономика России в очередной раз возвращается в исходную точку.

В 2024–2025 годах Минэк закладывает довольно бодрый рост ВВП около 3% ежегодно и даже выше, но это противоречит базовому сценарию ЦБ — тот куда скромнее, но при этом выглядит более реалистично: от 1,5% и около 2% в среднем.

Логика Минэка, по всей видимости, в том, что Россия быстро перенаправит экспорт нефти, газа и металлов с западных на восточные рынки. Но если подходить к вопросу осторожно, то стабилизация ВВП вблизи доковидных объемов — это лучший из возможных сценариев.

Особый вопрос, что всё это значит для населения и как будет ощущаться жителями страны. По прогнозу Минэка, реальные располагаемые доходы в рублях с поправкой на инфляцию возобновят рост уже в следующем году и к концу 2025-го прибавят в сумме 6,8% — после падения в этом году на 2,8%.

Для понимания, много это или мало, можно взять данные Росстата. Средние располагаемые доходы снижались первые два квартала этого года и преимущественно падали в предыдущие семь лет. Сейчас они (на июнь 2022-го) на 8% ниже, чем были в 2013 году.

Если заложить ожидаемое правительством падение в этом году и рост в следующие два, то к 2025-му доходы россиян вырастут по сравнению с 2021-м на 3,8%, то есть вернутся к уровню первой половины 2015 года. Суммарно уровень жизни вернется на 10 лет назад, а не 15, как в случае с ВВП.

Впрочем, для разных групп населения это возвращение будет ощущаться по-разному. Электорально значимые группы, скорее всего, никакого провала не заметят. Напротив, благодаря индексации доходов их благополучие продолжит медленно расти.

Так, например, пенсионеры получили прибавку в этом году, несмотря на рост дефицита бюджета. По данным ПФР, средний размер пенсии на сегодня составляет 18,5 тыс. рублей. С поправкой на инфляцию с 2013 года средняя пенсия не изменилась (тогда она составляла 10 тыс. рублей).

Можно предположить, что примерно такую же картину мы увидим в ближайшие три года. Средние располагаемые доходы в среднем вернутся к 2015-му, как и закладывает Минэк, но зарплаты при этом сократятся из-за инфляции, а пенсии немного прибавят.

Чтобы оценить, насколько именно упадут доходы работающего населения, стоит взглянуть на прогнозы по инфляции. К слову, довольно умеренные: они совпадают с оценкой ЦБ и составляют около 13% в этом году и до 34% в сумме с января 2021-го до конца 2025-го.

Иначе говоря, если работник в ближайшие четыре года будет зарабатывать одну и ту же сумму, то его покупательская способность (в количестве товаров и услуг) к середине нынешнего десятилетия сократится примерно на треть.

Эту немного мрачную картину компенсирует то, что правительство не ожидает существенного роста безработицы. Она останется на своем естественном уровне — ниже 5%. Другое дело, что часть работников может быть переведена на неполную занятость, то есть потеряет в зарплате.

Если сложить все четыре составляющие — динамику ВВП, реальных доходов, инфляцию и безработицу ,— то образ ближайшего будущего в целом напоминает то, к чему россияне привыкли в период 2014–2019 годов. Без прорывов на экономическом фронте, но и без глубоких провалов уровня жизни.



Автор — эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций»

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