Электрический Maserati GranTurismo Folgore замечен в США до дебюта

В США на дороге замечен электрический Maserati GranTurismo Folgore без камуфлированного макияжа. Об этом 17 августа сообщило издание СarBuzz.

Электроверсия Maserati GranTurismo должна была произвести на автообщественность должный эффект, однако задолго до официального представления электрокара его удалось заснять на дорогах общего пользования в американском Пеббл-Бич.

«Кто-то испортил вечеринку итальянскому автопроизводителю», — подметило издание.

Внешне электромобиль выглядит эффектно. Фирменный дизайн, который прослеживается во всех современных Maserati, в электроверсии обыгран тройными вентиляционными отверстиями на каждом крыле. Над ними значок Folgore, который подтверждает электрическую основу автомобиля, как и зарядный порт в задней части автомобиля со стороны водителя.

Светло-кремовый салон электромобиля контрастирует с оттенками синего. Как и бензиновый предшественник модели, это четырехместный автомобиль.

Эксперты СarBuzz отметили, что мощность силового агрегата, состоящего из трех электродвигателей, составляет 1200 л.с.

Издание предположило, что стоимость электроверсии Maserati GranTurismo составит не менее $130 тыс. (около 7 884 175 рублей).

9 августа «Автостат» сообщил, что рынок новых люксовых автомобилей в России снизился в июле 2022 года на 84%. Жители России приобрели пять Ferrari, по три Bentley и Rolls-Royce, два Aurus и по одному Aston Martin, Lamborghini и Maserati.