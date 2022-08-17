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Электрический Maserati GranTurismo Folgore замечен в США до дебюта

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Фото: Cars Scoop/CarBuzz
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В США на дороге замечен электрический Maserati GranTurismo Folgore без камуфлированного макияжа. Об этом 17 августа сообщило издание СarBuzz.

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Электроверсия Maserati GranTurismo должна была произвести на автообщественность должный эффект, однако задолго до официального представления электрокара его удалось заснять на дорогах общего пользования в американском Пеббл-Бич.

«Кто-то испортил вечеринку итальянскому автопроизводителю», — подметило издание.

Внешне электромобиль выглядит эффектно. Фирменный дизайн, который прослеживается во всех современных Maserati, в электроверсии обыгран тройными вентиляционными отверстиями на каждом крыле. Над ними значок Folgore, который подтверждает электрическую основу автомобиля, как и зарядный порт в задней части автомобиля со стороны водителя.

Светло-кремовый салон электромобиля контрастирует с оттенками синего. Как и бензиновый предшественник модели, это четырехместный автомобиль.

Эксперты СarBuzz отметили, что мощность силового агрегата, состоящего из трех электродвигателей, составляет 1200 л.с.

Издание предположило, что стоимость электроверсии Maserati GranTurismo составит не менее $130 тыс. (около 7 884 175 рублей).

9 августа «Автостат» сообщил, что рынок новых люксовых автомобилей в России снизился в июле 2022 года на 84%. Жители России приобрели пять Ferrari, по три Bentley и Rolls-Royce, два Aurus и по одному Aston Martin, Lamborghini и Maserati.

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