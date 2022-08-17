Кандидат в президенты Панамы снял момент крушения своего вертолета

Кандидат в президенты Панамы Димитрий Флорес чуть не погиб при крушении вертолета. Происшествие он снял на видео, сообщает 17 августа Daily Mail.

По информации издания, вертолет потерпел крушение в прошлую среду, 10 августа. Пролетая над горами, судно попало под густой туман, из-за которого пилот потерял управление и врезался в скалу. Авария произошла на высоте 4,5 тыс. м.

«Нужно, чтобы кто-то пришел к нам на помощь, пожалуйста. Я уверен, что у нас сломаны ноги и руки», — говорит Флорес на видео.

Всего на борту вертолета находились шесть человек. Они несколько часов провели в джунглях, прежде чем их нашли и доставили в больницу. В результате происшествия никто не погиб.

Ранее в этот день «Известия» узнали, что в реке Мана был обнаружен вертолет красноярского депутата Романа Гольдмана.

Robinson R44 был найден вечером 15 августа в 80 км от Красноярска. По предварительной информации, вертолет упал в воду при транспортировке на плоту, пострадавших нет. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.