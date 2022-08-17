Вертолет красноярского депутата обнаружили в реке Мана

В реке Мана обнаружен вертолет красноярского депутата Романа Гольдмана. Об этом в среду, 17 августа, сообщает источник «Известий».

Robinson R44 был найден вечером 15 августа в 80 км от Красноярска. По предварительной информации, вертолет упал в воду при транспортировке на плоту, пострадавших нет.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

Robinson R44 — легкий многоцелевой четырехместный коммерческий вертолет производства американской компании Robinson Helicopter.

Ранее, 2 августа, легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Тацинском районе Ростовской области. При посадке самолет задел линии электропередачи (ЛЭП), пилот не пострадал. Следственным комитетом организована проверка.