В Башкирии 15-летний подросток без разрешения сел за руль иномарки и погиб в результате ДТП. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

По словам родственника погибшего, мальчик без спроса взял ключи от машины и рано утром 16 августа выехал на дорогу Поляковка — Черниговка. Несовершеннолетний допустил съезд машины в правый кювет, в результате чего транспортное средство опрокинулось. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Рт полученных травм мальчик скончался на месте.

16 августа в Свердловской области водитель грузовика при выезде с полосы разгона не предоставил преимущество легковому автомобилю Fiat. После столкновения легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в другой грузовик. 16-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте, еще двое детей и взрослый получили травмы.