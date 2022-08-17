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Подросток погиб и еще двое детей пострадали в ДТП под Екатеринбургом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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16-летняя девочка погибла, еще три человека, в том числе двое детей, пострадали в результате ДТП в Свердловской области. Об этом во вторник, 16 августа, сообщается на сайте прокуратуры региона.

Отмечается, что авария произошла около 10:00 на 230-м км автодороги Екатеринбург-Пермь около деревни Киселевка Нижнесергинского района. Легковой автомобиль Fiat Albea при опережении столкнулся с грузовиком. Это привело к тому, что он выехал на встречную полосу и врезался в грузовой автомобиль Iveco.

По данным прокуратуры, водитель легкового автомобиля и двое детей 2005 и 2020 годов рождения были доставлены в медучреждения с различными травмами.

Прокуратура Нижнесергинского района взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП.

Ранее в этот день сообщалось, что в Майминском районе Республики Алтай в результате наезда грузового автомобиля погиб мужчина. В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

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