Эксперты указали на рост популярности подержанных иномарок в России из ФРГ и Японии

На вторичном авторынке России лидируют машины из Германии и Японии. Особенно это заметно по предложениям иномарок в возрасте до шести лет. Об этом 17 августа «Известиям» сообщил портал «Авто.ру».

Эксперты подсчитали, что почти втрое на российском авторынке выросла доля предложений по подержанным автомобилям иностранных марок не старше двух лет. По оценке специалистов, теперь их 9%. До 15% увеличилась доля автомобилей не старше 2017 года выпуска.

Несмотря на то что лидером предложения среди автомобилей с пробегом является отечественная Lada (их 12%), сейчас моделей российских брендов в 1,5 раза меньше, чем в начале 2021 года.

Как сообщили аналитики компании, отечественные модели на «Авто.ру» встречаются реже, чем модели из Германии (22,7%) или Японии (26,3%).

Вместе с тем укрепились позиции брендов Toyota (их доля за 1,5 года выросла на 28%), BMW (+42%), Hyundai (+31%), Mercedes-Benz (+23%), Volkswagen (+18%).

Доля китайских автомобилей на вторичном рынке за последние 2–3 года по данным портала сократилась до 1,8%.

11 августа «Автостат Инфо» сообщил, что продажи подержанных машин в июле 2022 года выросли по всей России. Так на Дальнем Востоке перерегистрации выросли с июня по июль текущего года с 22 818 до 26 145 ед. автомобилей, то есть на 15%.