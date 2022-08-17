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Эксперты указали на рост популярности подержанных иномарок в России из ФРГ и Японии

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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На вторичном авторынке России лидируют машины из Германии и Японии. Особенно это заметно по предложениям иномарок в возрасте до шести лет. Об этом 17 августа «Известиям» сообщил портал «Авто.ру».

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Эксперты подсчитали, что почти втрое на российском авторынке выросла доля предложений по подержанным автомобилям иностранных марок не старше двух лет. По оценке специалистов, теперь их 9%. До 15% увеличилась доля автомобилей не старше 2017 года выпуска.

Несмотря на то что лидером предложения среди автомобилей с пробегом является отечественная Lada (их 12%), сейчас моделей российских брендов в 1,5 раза меньше, чем в начале 2021 года.

Как сообщили аналитики компании, отечественные модели на «Авто.ру» встречаются реже, чем модели из Германии (22,7%) или Японии (26,3%).

Вместе с тем укрепились позиции брендов Toyota (их доля за 1,5 года выросла на 28%), BMW (+42%), Hyundai (+31%), Mercedes-Benz (+23%), Volkswagen (+18%).

Доля китайских автомобилей на вторичном рынке за последние 2–3 года по данным портала сократилась до 1,8%.

11 августа «Автостат Инфо» сообщил, что продажи подержанных машин в июле 2022 года выросли по всей России. Так на Дальнем Востоке перерегистрации выросли с июня по июль текущего года с 22 818 до 26 145 ед. автомобилей, то есть на 15%.

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