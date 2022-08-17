Реклама
Прямой эфир
Мир
Северная Корея запустила две ракеты в сторону Желтого моря
Политика
Глава парламента Крыма заявил об активизации агентуры Киева
Мир
Главком ВСУ констатировал тяжелое положение армии Украины
Экономика
Ремонт жилья в России за год подорожал на 30%
Мир
Британия будет импортировать СПГ из Австралии из-за энергокризиса
Мир
Отопительный сезон в ЕС может стать дороже на €210 млрд
Спорт
Роналду анонсировал интервью и пообещал рассказать о будущем карьеры
Общество
В РФ предложили выплачивать 1 млн рублей за третьего и последующих детей
Мир
МИД РФ обвинил Запад в ухудшении ситуации с наркотиками в Афганистане
Экономика
Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов
Мир
Президент Южной Кореи выступил против свержения власти в КНДР
Мир
Германии предрекли «позорный» запуск «Северного потока – 2»

Свалку устроили у «Древнего города Херсонес Таврический» в Крыму

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Инкермане рядом с объектом культурного развития «Древний город Херсонес Таврический» и крепостью Чембало и Каламита образовалась несанкционированная свалка.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на городскую прокуратуру пишет, что предприятие, которое арендует нежилое здание по этому адресу, занимается утилизацией отходов. Арендатор не имеет прав пользоваться прилегающей к строению площадкой, но все же разместил на ней отвалы грунта и мусора, заняв участок площадью более 2 тыс. кв. м. Там же в отсутствие разрешения размещена дробильная установка.

Иск к арендатору земельного участка и объектов недвижимости с требованием убрать мусор и вывезти дробильную установку направлен в суд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022