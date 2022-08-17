Свалку устроили у «Древнего города Херсонес Таврический» в Крыму

В Инкермане рядом с объектом культурного развития «Древний город Херсонес Таврический» и крепостью Чембало и Каламита образовалась несанкционированная свалка.

ИА «Крыминформ» со ссылкой на городскую прокуратуру пишет, что предприятие, которое арендует нежилое здание по этому адресу, занимается утилизацией отходов. Арендатор не имеет прав пользоваться прилегающей к строению площадкой, но все же разместил на ней отвалы грунта и мусора, заняв участок площадью более 2 тыс. кв. м. Там же в отсутствие разрешения размещена дробильная установка.

Иск к арендатору земельного участка и объектов недвижимости с требованием убрать мусор и вывезти дробильную установку направлен в суд.