Опубликованы кадры последствий пожара в ТЦ Ростова-на-Дону

«Известия» публикуют видео последствий пожара на территории торгового центра в Ростове-на-Дону, который произошел в ночь на 17 августа. На кадрах видно, что складское помещение ТЦ превратилось в груду развалин.

На сайте ГУ МЧС по Ростовской области сообщается, что пожарные ликвидировали открытое горение на территории ТЦ.

По последним данным, в результате пожара никто не пострадал.

Ранее в этот день стало известно, что в складском помещении торгового центра загорелись поддоны с прессованной бумагой. Площадь пожара составила 1500 кв. м. В 4:52 в МЧС сообщили о локализации пожара.