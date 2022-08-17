В Ингушетии пять человек отравились угарным газом
Пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом в частном доме в Назрани. Трое из пострадавших — дети. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии.
«Пять человек отравились. Легкая форма отравления, все доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», — приводит ТАСС заявление ведомства.
9 августа жителя Тюмени осудили за гибель женщины и ребенка из-за отравления угарным газом в бане. По данным следствия, 60-летний мужчина установил в помещении самодельную печь.
Трагедия произошла 16 апреля. Дочь мужчины решила воспользоваться баней вместе со своим ребенком. В результате утечки потерпевшие отравились угарным газом и погибли.