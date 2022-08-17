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В Ингушетии пять человек отравились угарным газом

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Пять человек госпитализированы с отравлением угарным газом в частном доме в Назрани. Трое из пострадавших — дети. Об этом в среду, 17 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ингушетии.

«Пять человек отравились. Легкая форма отравления, все доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу», — приводит ТАСС заявление ведомства.

9 августа жителя Тюмени осудили за гибель женщины и ребенка из-за отравления угарным газом в бане. По данным следствия, 60-летний мужчина установил в помещении самодельную печь.

Трагедия произошла 16 апреля. Дочь мужчины решила воспользоваться баней вместе со своим ребенком. В результате утечки потерпевшие отравились угарным газом и погибли.

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