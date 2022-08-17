В аэропорту Иркутска экстренно сел самолет из-за отказа двигателя

Самолет Ан-24, вылетевший из Иркутска по направлению к Таксимо, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. Об этом 17 августа сообщили в пресс-службе иркутского аэропорта.

«Был отказ правого двигателя. Летел из Иркутска в Таксимо. Он взлетел, пролетел 35 минут, произошел отказ, он вернулся», — приводит слова представителя аэровокзала ТАСС.

Отмечается, что самолет благополучно приземлился, пострадавших нет.

На борту находились 45 пассажиров, а также четыре члена экипажа.

Ранее, 12 августа, сообщалось, что в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира экстренно приземлился авиалайнер компании «Аэрофлот». Борт следовал по маршруту Москва — Южно-Сахалинск.

До этого, 10 июля, вылетевший из Самарканда самолет Sukhoi Superjet 100, который направлялся в Москву, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. Уточнялось, что пострадавших в результате инцидента не было.