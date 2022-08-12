В Красноярске экстренно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Авиалайнер компании «Аэрофлот» был вынужден в экстренном порядке приземлиться в Красноярске из-за плохого самочувствия пассажира. Об этом сообщает Sakh.online 12 августа.

Инцидент произошел на борту самолета, летевшего по маршруту Москва — Южно-Сахалинск.

Как отмечается, сотрудники пытались привести в сознание пассажира, что не увенчалось успехом. В итоге пришлось совершить вынужденную посадку. Сообщается, что сейчас рейс из Красноярска в Южно-Сахалинск задерживается.

17 июля из-за плохого самочувствия 64-летней женщины самолет из Стамбула экстренно сел в Сочи. Находясь еще в воздухе, пилоты вызвали бригаду медицинского персонала. Однако когда самолет успешно приземлился, врачи констатировали смерть пассажирки.