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В Ленинградской области появится первый поезд на магнитной подушке

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Фото: corp-mit.ru
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АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в «Роскосмос») построит первую трассу с поездом на магнитной подушке для Ленинградской области. Об этом 17 августа на форуме «Армия-2022» сообщил академик РАН Юрий Соломонов, который является генеральным конструктором МИТ.

«Мы собирались выпустить постановление правительства Ленинградской области. Оно вышло в июне на проведение этих работ. Начали практическую работу по разработке конструкторской документации», — цитирует Соломонова ТАСС.

По словам Соломонова, это будет первый опытный образец серийной партии. Планируется, что документация будет разработана в конце этого года.

Генконструктор заявил, что саму систему рассчитывают запустить в эксплуатацию в Ленинградской области в 2025 году.

В январе заведующий учебной лабораторией кафедры Московского авиационного института (МАИ) Владимир Подгузов заявил, что российские ученые ведут работу по созданию сверхскоростных поездов на магнитной подушке.

Поезда, в основе конструкции которых заложен принцип магнитной левитации, были впервые созданы советскими учеными. Данная технология позволяет пассажирским составам приблизиться по скорости к самолетам.

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