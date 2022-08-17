В Ленинградской области появится первый поезд на магнитной подушке
АО «Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ, входит в «Роскосмос») построит первую трассу с поездом на магнитной подушке для Ленинградской области. Об этом 17 августа на форуме «Армия-2022» сообщил академик РАН Юрий Соломонов, который является генеральным конструктором МИТ.
«Мы собирались выпустить постановление правительства Ленинградской области. Оно вышло в июне на проведение этих работ. Начали практическую работу по разработке конструкторской документации», — цитирует Соломонова ТАСС.
По словам Соломонова, это будет первый опытный образец серийной партии. Планируется, что документация будет разработана в конце этого года.
Генконструктор заявил, что саму систему рассчитывают запустить в эксплуатацию в Ленинградской области в 2025 году.
В январе заведующий учебной лабораторией кафедры Московского авиационного института (МАИ) Владимир Подгузов заявил, что российские ученые ведут работу по созданию сверхскоростных поездов на магнитной подушке.
Поезда, в основе конструкции которых заложен принцип магнитной левитации, были впервые созданы советскими учеными. Данная технология позволяет пассажирским составам приблизиться по скорости к самолетам.