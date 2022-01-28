Российские ученые создают левитирующий поезд на магнитной подушке

Российские ученые ведут работу по созданию сверхскоростных поездов на магнитной подушке. Об этом в пятницу, 28 января, рассказал «Известиям» заведующий учебной лабораторией кафедры Московского авиационного института (МАИ) Владимир Подгузов.

Поезда, в основе конструкции которых заложен принцип магнитной левитации, были впервые созданы советскими учеными. Данная технология позволяет пассажирским составам приблизиться по скорости к самолетам. Разработчики назвали новые поезда «маглевы», сказал Подгузов.

Ученый продемонстрировал модель вагона поезда, способную левитировать на высоте 1,5–2 см.

«При этом грузоподъемность данного вагончика будет около полутонны, то есть четыре человека спокойно в нем будут кататься», — добавил Подгузов.

Проект по созданию «маглевов» свернули в начале 1990-х, пояснил завлабораторией. Однако в 2020 году работа по созданию левитирующих поездов возобновилась.

Между тем, в мире существуют аналоги советских разработок. Так, в китайском городе Чэнду был создан первый поезд на магнитной подушке. Состав способен развить скорость в 620 км/ч, его вес 12,5 т, отметил Подгузов.

Руководитель лаборатории объяснил, как заставить поезда летать.

«Сейчас мы начнем захолаживать керамику, СКЛ путем подачи в криостат жидкого азота. В данном устройстве находится 20 кг данной керамики, при этом она способна удержать 500 кг веса и остаться на лету», — добавил Подгузов.

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