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Россияне стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В июле россияне все чаще отказывались от уже одобренных банками кредитов. Об этом свидетельствует показатель Take Rate (доля выданных кредитов к одобренным заявкам), который в июле 2022-го сократился до 38,8%.

Фактически индикатор вернулся к значениям начала года после резкого роста в апреле до 49,7%, максимального значения с начала пандемии.

Ставка сыграла: россияне снова пошли за кредитами
Объем выданных средств почти сравнялся с показателями января

В различных сегментах рынка колебание Take Rate было несинхронным. Так, в наибольшей степени изменения произошли на рынке POS-кредитов (товарные кредиты). Тут пик в 49,2% был зафиксирован в марте, а в июле показатель рухнул до 28,3%, что, кстати, даже ниже, чем в начале года. Также высокая волатильность наблюдалась и в сегменте ипотеки — с 31,1% в марте до 17,7% в июле этого года.

Существенное снижение показателя Take Rate — сигнал для рынка потребкредитования позитивный, особенно на фоне небольшого оживления на нем этим летом. По словам замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александра Пушко после максимальных значений с начала пандемии, которые были зафиксированы в апреле и составили 49,7%, возвращение на уровень 38,8% свидетельствует о том, что люди успокоились и не готовы брать взаймы у банков на любых условиях. Уточним: клиенты могут оформлять несколько заявок на кредит, а затем выбирать из одобренных предложений лучшее для себя.

Он напомнил, что после повышения Центробанком ключевой ставки до 20% годовых ставки по потребкредитам в начале весны моментально подскочили до 25–30% в организациях с традиционно жесткими требованиями к заемщикам и до 50% в банках, которые специализируются на упрощенных схемах выдачи. И при этом почти в половине случаев люди, подавшие заявки, соглашались на невыгодные условия.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Нам не занимать: россияне стали чаще отказываться от уже одобренных кредитов

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