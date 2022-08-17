В России стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung

Российские розничные сети анонсировали начало продаж новых раскладных смартфонов Samsung Galaxy Z Fold 4 и Z Flip 4, презентацию которых южнокорейский производитель провел на прошлой неделе.

В марте Samsung прекратил поставки в РФ, так что официально в нашу страну их ввозить не будут, отметили опрошенные «Известиями» участники рынка. Тем не менее, на сайтах «М. Видео» и «Эльдорадо» открылся предзаказ на новые модели, заметили корреспонденты издания. Ритейлеры просят покупателей оставить контактные данные и обещают проинформировать о поступлении новинок.

«Смартфоны будут доступны нашим клиентам, как и всегда, после старта продаж на глобальном рынке. В нынешних непростых условиях мы делаем все возможное, чтобы россияне вместе с пользователями во всеми мире имели доступ к новым гаджетам», — сказали в пресс-службе ритейлера.

Предзаказ новых «раскладушек» планирует открыть и один из конкурентов «М. Видео — Эльдорадо», сообщил «Известиям» его сотрудник.

Анонсировал появление новинок от Samsung и GalaxyStore (принадлежит Inventive Retail Group). Цены на Z Flip 4 в нем составят 119 990 рублей, на Z Fold 4 — 169 990 рублей, сказано на сайте магазина.

Сейчас ритейлеры не сообщают, когда закончится предзаказ и начнутся продажи новых смартфонов. Их появление на мировом рынке запланировано на 26 августа. Через две-три недели после этого раскладные смартфоны могут по параллельному импорту появиться и в российских магазинах — если на мировом рынке не случится их дефицита, и если поставки в ЕАЭС не будут ограничены, считает сотрудник еще одной сети, которая также собирается начать продажи Z Flip 4 и Z Fold 4.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Гибкий заход: в РФ стартовал предзаказ на новые смартфоны Samsung