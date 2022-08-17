Новая Зеландия не намерена вступать в трехсторонний альянс AUKUS. Об этом «Известиям» заявили в МИД страны.

«Никакого приглашения для Новой Зеландии присоединиться к AUKUS нет, как нет у нас и планов это сделать, — заявили в ведомстве. — AUKUS сфокусирован в первую очередь на том, чтобы его участники обменивались информацией и технологиями по строительству атомных подводных лодок. Для Новой Зеландии этот проект нерелевантен, учитывая нашу давнюю антиядерную позицию».

И хотя Веллингтон не намерен присоединяться к AUKUS, у него есть механизмы по обмену информацией в области обороны и безопасности со всеми членами этого союза, отметили в министерстве.

«В этом контексте мы уже тесно сотрудничаем с Великобританией, США и Австралией в сферах, которые заложены в планы развития AUKUS, — например, кибербезопасность. Мы продолжим обсуждать то, как мы можем взаимодействовать в этих областях на взаимовыгодной основе», — резюмировали в МИД Новой Зеландии.

О создании трехстороннего партнерства по безопасности AUKUS Австралия, Великобритания и США сообщили в сентябре 2021 года. Его цель — «поддерживать стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе», а первоочередная задача — модернизировать вооруженные силы Австралии, в частности, за счет передачи ей технологий атомных подводных лодок.

Возможность расширения AUKUS в пользу Новой Зеландии в августе 2022 года допустила первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. «Мы с самого начала заявляли, что в будущем <…> у других [стран] могут появиться возможности присоединиться к партнерству, и, конечно, когда это время придет, Новая Зеландия — это страна, с которой мы хотели бы говорить об этом», — сказала она 10 августа в эфире Radio New Zealand, подчеркнув, что Веллингтон — один из важнейших партнеров Вашингтона в Тихом океане.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Тихо в океане: Новая Зеландия не планирует вступать в AUKUS