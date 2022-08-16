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Около 200 км дорог в Липецкой области отремонтируют за 2,6 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Дорожное агентство Липецкой области подвело итоги трех электронных торгов на ремонт 205 км межмуниципальных дорог. Максимальная стоимость работ — 2,9 млрд рублей.

Первую очередь работ проведет тамбовское ООО «АРКС7», а вторую и третью — региональный ОГУП «Липецкдоравтоцентр». Все работы запланированы на следующий год. Деньги поступят в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В ведомстве отметили, что общая экономия при проведении торгов составила около 320 млн рублей. Эти деньги планируется направить на ремонт дополнительных, «сверхплановых» объектов. Ранняя контрактация позволит подрядчикам весной приступить к работам сразу, как установится благоприятная погода, пишет Lipetskmedia.

В первую очередь вошли 11 участков. Первоначальная стоимость работ оценивалась в 994,7 млн рублей. Во вторую и третью очереди вошли 20 объектов. Работы на объектах изначально оценивались в 987,1 млн и 971,8 млн рублей, отмечает GOROD48.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области определили подрядчика на разработку проектов ремонта 35 участков дорог общей протяженностью более 260 км. Подрядчиком выбрано ООО «Проектная контора» из города Подольска Московской области. Стоимость контракта составила 37,92 млн рублей. Работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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