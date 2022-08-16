Семью госпитализировали после отравления грибами в Саратове

В Саратове трое членов одной семьи отравились грибами. Госпитализировали 48-летнюю женщину и двоих ее сыновей 17 и 18 лет.

ИА «Взгляд-инфо» рассказали в региональном минздраве, что отравление произошло неизвестным веществом. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Источник агентства рассказал, что семья накануне ходила на Кумысную поляну и собирала там сыроежки.

25 июля двое детей отравились грибами в Подмосковье. Пятилетнюю девочку и трехлетнего мальчика госпитализировали в Электростали в состоянии средней степени тяжести.