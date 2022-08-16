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Роспотребнадзор рекомендовал носить маски в регионах с ростом случаев COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Роспотребнадзор рекомендовал ношение медицинских масок жителям регионов России, где отмечается рост случаев коронавируса. Об этом 16 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

«Заболеваемость должна пойти на спад в ближайшую неделю-две»
Академик РАН Сергей Нетесов — о новой волне коронавируса, его эволюции и опасности пренебрежения масками

В регионах, где уровень недельного показателя новых случаев превышает 50 на 100 тыс. граждан, целесообразно носить маски в общественных местах.

Письмо с рекомендациями направлено в территориальные органы и организации Роспотребнадзора. Руководителем ведомства Анной Поповой дано поручение проработать рекомендации с органами исполнительной власти субъектов.

«В разрезе регионов страны фиксируются различные темпы прироста, в отдельных случаях (Архангельская область) наблюдается снижение заболеваемости. При этом 48,6% выявленных случаев приходится на три региона — Москву, Санкт-Петербург и Московскую область», — отметили в Роспотребнадзоре.

15 августа заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов рассказал «Известиям», что заболеваемость COVID-19 в России должна пойти на спад в ближайшие неделю-две. Прирост еще идет, подчеркнул он.

Также Нетесов поделился предположениями, какими будут следующие штаммы коронавируса, и объяснил, почему новая вакцина должна быть нацелена против «Омикрона».

В РФ продолжается кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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