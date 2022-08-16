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В России готовы совместно с другими странами производить Су-75

Глава ФСВТС Шугаев заявил, что Россия готова производить Су-75 вместе с другими странами
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Россия готова производить в кооперации однодвигательные истребители Checkmate (Су-75). Об этом 16 августа сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

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«Могу подтвердить, что в настоящее время ведутся консультации с некоторыми иностранными заказчиками по вопросу сотрудничества в рамках проекта Checkmate», — сказал он «РИА Новости».

Шугаев уточнил, что параметры такого сотрудничества предусматривают не только поставку финальных изделий, но и технологическую кооперацию.

Он отметил, что заявленные характеристики истребителя уже в настоящее время находятся на уровне существующих предложений от иностранных конкурентов и даже превосходят их, но перед экспортом Checkmate пройдет определенный путь. Шугаев считает, что Су-75 будет востребован в своем сегменте.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов на встрече с президентом России Владимиром Путиным 18 мая заявил, что серийное производство Су-75 Checkmate начнется в 2027 году.

24 марта стало известно, что такая модель истребителя прошла испытания в аэродинамической трубе. В тексте патента к легкому тактическому самолету уточнялось, что его конструкция обеспечивает ему углы атаки и аэродинамические характеристики, значительно улучшающие крейсерские, маневренные и взлетно-посадочные параметры в сравнении с другими однодвигательными самолетами.

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