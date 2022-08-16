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СК начал проверку по факту смерти экс-главы района на Кубани

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Сотрудники Следственного комитета России по Краснодарскому краю во вторник, 16 августа, инициировали проверку по факту гибели бывшего главы Гулькевичского района Кубани Леонида Густрица.

Тело 65-летнего политика с предсмертной запиской было обнаружено возле здания местной прокуратуры. Установлено, что он проходил подозреваемым по делам об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и мошенничестве. Предположительно, по вине Густрицы погиб четырехлетний мальчик.

«Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по краю по данному факту проводится доследственная проверка. Проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъята в том числе предсмертная записка, содержание которой в интересах следствия не разглашается», — рассказала пресс-служба ведомства.

Инцидент с гибелью несовершеннолетнего произошел в 2019 году в возведенном по инициативе Густрица комплексе открытых бассейнов.

Леонид Гутриц занимал должность главы Гулькевичского района с 2003 по 2007 год.

15 августа в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело по факту гибели 55-летнего рабочего от удара током по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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