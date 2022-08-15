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Дело возбудили по факту гибели рабочего от удара током в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту гибели 55-летнего рабочего от удара током. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла 12 августа 2022 года на улице Варварская, когда мужчина выполнял работы по замене участка электрического кабеля. Следствие полагает, что он попытался разрезать кабель ручным кабелерезом, в результате чего получил сильный удар током.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с ожогами почти 100% тела, пишет ИА «НьюсНН». Спасти его не удалось, через некоторое время мужчина скончался.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В ходе расследования следователи дадут оценку действиям лиц, ответственным за соблюдение правил безопасности на объекте.

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