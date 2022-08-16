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Аномальную жару прогнозируют на территории Карелии

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Сотрудники МЧС предупреждают жителей Карелии об аномальной жаре. Из-за высокой температуры воздуха местным жителям рекомендуют ограничить время нахождения на улице.

По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха будет превышать 7–9 градусов. Об этом пишет ИА Карелinform. Временами температура будет повышаться до +28 градусов. При этом для августа в республике характерна погода +14...+15 градусов.

Жителей региона просят соблюдать меры безопасности, сократить физический нагрузки и меньше находиться вне дома.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области синоптики прогнозируют заморозки до –3 градусов в период с 16 по 18 августа. Максимальная температура воздуха днем составит около +19 градусов.

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