Заморозки до -3 градусов прогнозируют в Тюмени в середине августа
На юге Тюменской области в период с 15 по 18 августа ожидаются заморозки. В ночные часы температура воздуха будет понижаться до 0…-3 градусов.
До конца недели в регионе также ожидается прохладная погода. Максимальная температура днем составит около +19 градусов. Скорость северо-западного ветра 3-4 м/с.
Лишь в выходные дни воздух прогреется до +25 градусов. По долгосрочным прогнозам последняя неделя августа в Тюмени будет теплой, пишет «Наш город».
Специалисты филиала ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в связи с предстоящими заморозками посоветовали позаботиться о растениях и сельхозкультурах. Риск их гибели повышается, уточняет megatyumen.ru.
Ранее сообщалось, что жаркая погода в Москве и области сохранится в течение текущей рабочей недели, при этом в пятницу возможен кратковременный дождь и небольшое снижение температуры.