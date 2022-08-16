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Грузовик насмерть сбил мужчину на трассе на Алтае

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В Майминском районе Республики Алтай в результате наезда грузового автомобиля погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по региону.

Авария произошла 15 августа на автодороге в селе Черемшанка. По предварительным данным, 46-летний водитель «КамАЗа» допустил наезд на 38-летнего мужчину, который шел по проезжей части.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, от которых скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи, пишет altapress.ru.

По факту произошедшего правоохранительные органы проводят проверку. Все обстоятельства устанавливаются.

12 августа на северо-востоке Москвы 37-летний пьяный водитель грузовика насмерть сбил женщину на электровелосипеде. Его арестовали до 12 сентября.

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