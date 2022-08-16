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В Подмосковье упростили выдачу разрешений на ввод строительных объектов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Венявский
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В Московской области упростили выдачу разрешений на ввод строительных объектов. Об этом во вторник, 16 августа, сообщила пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.

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По словам главы ведомства Надежды Куртяник, услугу выдачи разрешений на ввод строительных объектов упростили на госуслугах Подмосковья. Изменения в них теперь можно вносить онлайн.

Куртяник отметила, что услугой выдачи разрешений в электронном виде воспользовались уже свыше 6 тыс. раз.

«Теперь застройщики могут обратиться с заявлением о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию онлайн. Ранее возможности вносить изменения у застройщиков не было», — приводит слова министра телеканал «360».

После того как объект получает разрешение на ввод в эксплуатацию, он направляется в Росреестр, а затем ставится на кадастровый учет. При обнаружении ошибок в документах застройщик должен подготовить новый технический план, который требует внесения изменений в выданное разрешение. Сделать это теперь можно через госуслуги, срок оказания услуги не превышает пяти рабочих дней, пишет РИАМО.

10 августа сообщалось, что в 2022 году в Подмосковье заработает единое приложение цифровых госуслуг. В области сейчас 2,7 млн человек получают льготы, с 2022 года все начисления происходят автоматически, а жителям Московской области больше не нужно писать заявления и предоставлять справки.

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