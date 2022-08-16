Сервис Aviasales сменил название своего сайта на «Билетики»

Сервис по бронированию билетов «Авиасейлс» 16 августа изменил название своего сайта на русскоязычное «Билетики».

Новое наименование можно увидеть на главной странице интернет-ресурса.

Накануне название российской версии сайта маркетплейса Wildberries сменилось на русскоязычное «Ягодки». Однако уже на следующий день оригинальное наименование было возвращено.

Главный специалист отдела внешних коммуникаций Роспатента Ирина Басс сообщила «Газете.Ru», что Wildberries не подавал заявку на регистрации товарного знака «Ягодки». Как пояснили изданию в пресс-службе сервиса, «Ягодки» — это часть маркетинговой акции, в стилистике рекламной кампании был обновлен и сайт.