Пожилая петербурженка утонула в Неве

В Санкт-Петербурге в река Нева утонула пожилая женщина. Об этом 16 августа сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла в минувшую субботу, 13 августа, на набережной Кутузова. Скорая помощь забрала пострадавшую и доставила в Мариинскую больницу, однако спасти петербурженку не удалось.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

В июле во время купания в Неве у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге погиб 61-летний мужчина. Он поскользнулся на камнях на набережной, упал и ударился головой.