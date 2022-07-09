Мужчина погиб во время купания в Неве у Петропавловской крепости

Во время купания в Неве у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге погиб 61-летний мужчина. Об этом в субботу, 9 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточняется, во время купания мужчина поскользнулся на камнях на набережной, упал и ударился головой. Травма оказалась смертельной.

Личные вещи погибшего изъяты. Сейчас по факту инцидента проводят проверку.

7 июля стало известно, что в Находке утонула десятилетняя девочка. По информации правоохранителей, ребенок с разрешения родителей отправился к водоему с подругой и ее отцом. Во время купания она спрыгнула с матраса, но не смогла выбраться самостоятельно из воды. Прокуратура проводит проверку.