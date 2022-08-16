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Ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 23 августа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Режим ограничений на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлен до 23 августа. Об этом 16 августа сообщили в Росавиации.

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Временно ограничены полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — заявили в ведомстве.

Другие аэропорты России работают в штатном режиме, добавили в Росавиации.

В предыдущий раз Росавиация продлевала ограничения на полеты в 11 аэропортов южной и центральной частей России до 17 августа.

1 августа ведомство перевело авиакомпаниям и аэропортам 54 млрд рублей субсидий по трем программам государственной поддержи, общий объем которых составляет свыше 125 млрд рублей.

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