Худрук Московского театра Маленко рассказал о выступлениях в Донбассе

Худрук Московского театра поэтов Влад Маленко считает, что насмешить и утешить гораздо труднее, чем заставить плакать и надорваться.

О баснях про гламурную креветку и ежах-скинхедах, написанных в момент отчаяния, высшем комплименте для артиста — «клоун», и поэтическом действе, в котором пауз должно быть не меньше, чем «насыпанных» букв, «Известия» поговорили с Владом Маленко накануне очередной поездки его коллектива в Донбасс.

«Это ведь большая русская традиция: быть рядом, когда трудно. Вот и мы Выступаем в госпиталях и на позициях, читаем мирным жителям — женщинами в ларьках, старикам на лавках, детям. Когда люди в поле сидят, пятьдесят усталых мужчин с пыльными ресницами и пыльными яблоками глаз, перед ними не нужно разыграть сценку из Гауптмана или «Стакан воды». Мне думается, что в «горячих точках», нужно что-то повеселее читать, чтобы отвлечь, утешить», — отметил артист.

Он добавил, что «насмешить и утешить гораздо труднее, чем заставить плакать и надорваться».

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Это ведь большая русская традиция: быть рядом, когда трудно»