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Десятый фильм в кинофраншизе «Пила» выйдет в октябре 2023 года

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Фото: kinopoisk.ru
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Американские кинокомпании Lionsgate и Twisted Pictures объявили, что десятая часть кинофраншизы «Пила» выйдет 27 октября 2023 года. Об этом 15 августа сообщило издание Variety.

Режиссером картины выступит Кевин Гротерт, который был монтажером первых пяти фильмов серии «Пила», а также «Пилы 8». Его режиссерским дебютом стал фильм «Пила 6», который был выпущен в 2009 году.

Сюжет нового фильма держится в секрете, но продюсеры Марк Бург и Орен Коулз обещают множество кровавых и хитроумных ловушек и новую загадку, которую предстоит разгадать. Они заявили, что слушают пожелания фанатов и стараются создать фильм, который понравится как поклонникам «Пилы», так и любителям ужасов в целом.

Более подробную информацию о фильме обещали раскрыть в ближайшее время.

В мае 2021 года хоррор-франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд после выхода в кинотеатрах девятой части серии фильмов ужасов «Пила: Спираль».

В российском прокате картина оказалась на втором месте по сборам. В премьерные выходные в РФ она собрала 739 млн рублей.

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