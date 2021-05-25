Хоррор-франшиза «Пила» собрала в мировом прокате более $1 млрд после недавнего выхода в кинотеатрах последней части серии фильмов ужасов «Пила: Спираль». Об этом сообщило издание Variety.

Как отмечает портал, в минувшие выходные картина режиссера Даррена Линна Боусмана собрала в прокате в США $4,5 млн и еще $2,67 млн — за рубежом. За все время проката фильм принес создателям $22,5 млн.

Как пишет «Газета.ру», в российском прокате картина оказалась на втором месте по сборам. В премьерные выходные в РФ она собрала 739 млн рублей.

Таким образом, сборы всех девяти фильмов составили $1,079 млрд, пишет НСН. Отмечается, что для «Пилы» это достижение является огромным. Стоимость каждого фильма в разные годы составляла от $1 млн до $20 млн, при этом кассовые сборы превышали $100 млн. Как пишет Федеральное агентство новостей, это не свойственно проектам такого жанра.

24 мая стало известно, что в кинотеатрах покажут фильм-концерт Bon Jovi: Encore Nights. Пока имя режиссера ленты не раскрывается. Само выступление американской рок-группы состоялось в апреле.

В России показ фильма-концерта Bon Jovi: Encore Nights начнется 10 июня в кинотеатрах сети «Каро».