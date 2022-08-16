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Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек»
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Ростех начал испытания новейшей снайперской винтовки «Уголек»

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Фото: ЦНИИточмаш
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Предварительные испытания новейшего снайперского комплекса «Уголек» начались в России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха во вторник, 16 августа.

В Ростехе сказали, что новый снайперский комплекс, создаваемый в рамках ОКР «Уголек», проходит предварительные испытания на базе ЦНИИточмаш. После их завершения Минобороны примет решение о проведении государственных испытаний.

На сегодняшний день в российской армии основной снайперской винтовкой является принятая на вооружение в 60-х годах СВД, также ряд силовых структур используют винтовку Т-5000 («Точность»). Другие винтовки закупаются не для массового использования.

15 августа президент России Владимир Путин заявил, что российское оружие на десятилетия превосходит зарубежные аналоги.

Снайперский комплекс «Уголек» будет существенно превосходить по боевой эффективности СВД. Он разрабатывается полностью из отечественных материалов и комплектующих. Предполагается его оснащение новыми прицельными комплексами. Новая винтовка будет использовать российские патроны, но в натовских калибрах: в калибре .308 Winchester (7,62х51 мм) и в значительно более мощном - .338 Lapua Magnum (8,6х69 мм).

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