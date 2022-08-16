Шесть человек погибли при пожаре на заводе пластмассы в Бангладеш
В столице Бангладеш Дакке произошел пожар на заводе пластмассы. По предварительным данным, погибли шесть человек. Об этом 15 августа сообщила газета Die Zeit.
Пожарные извлекли шесть обугленных тел после того, как во второй половине дня пламя было потушено.
Как пишет издание, на заводе пластмассы, производились еще и игрушки.
Причины возгорания выясняются.
Ранее, 25 июля, в Донецке в результате обстрела начался пожар на заводе по переработке пластика на площади 1 тыс. кв. метров. О пострадавших не сообщалось.