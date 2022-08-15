Подмосковный онкодиспансер получит новый линейный ускоритель

В Московский областной онкологический диспансер до конца 2022 года поступит новый линейный ускоритель для лучевой терапии. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Если раньше врачи проводили порядка 60 сеансов лучевой терапии в день, то с вводом нового оборудования в день лечение смогут получать до 100 пациентов», — объяснила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», аппарат стоимостью 194 млн рублей уже приобретен. Его закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

До конца 2022 года в онкодиспансер также должно поступить 50 единиц другого нового оборудования.

В конце июля сообщалось, что больницы Московской области в 2022 году получили восемь новых рентген-аппаратов типа С-дуга. Оборудование уже введено в работу и применяется при проведении операций.