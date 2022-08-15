Реклама
Прямой эфир
Мир
МО РФ сообщило о размещении бронетехники ВСУ в школе в Славянске
Мир
Путин назвал глупостью попытки Запада «отменить Россию»
Армия
Самолет-разведчик Великобритании нарушил воздушную границу России
Мир
Латвия подарила Украине четыре вертолета
Мир
Полянский заявил о проработке технических деталей визита экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Мир
Шойгу обсудил с Гутерришем условия безопасного функционирования ЗАЭС
Мир
Четырежды привитый глава компании Pfizer заразился коронавирусом
Экономика
IKEA завершила онлайн-распродажу товаров в России
Мир
Шведский наемник заявил о покупке гражданства Украины за 700$
Мир
В ДНР воевавшим на стороне ВСУ иностранным наемникам огласили обвинение
Мир
Рада разрешила отбирать у украинцев имущество для военных нужд
Мир
Помпео обвинил Байдена в демонстрации миру отсутствия решимости

Подмосковный онкодиспансер получит новый линейный ускоритель

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Московский областной онкологический диспансер до конца 2022 года поступит новый линейный ускоритель для лучевой терапии. Об этом сообщает региональный минздрав.

«Если раньше врачи проводили порядка 60 сеансов лучевой терапии в день, то с вводом нового оборудования в день лечение смогут получать до 100 пациентов», — объяснила первый зампред областного правительства Светлана Стригункова.

Как уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня», аппарат стоимостью 194 млн рублей уже приобретен. Его закупили по нацпроекту «Здравоохранение».

До конца 2022 года в онкодиспансер также должно поступить 50 единиц другого нового оборудования.

В конце июля сообщалось, что больницы Московской области в 2022 году получили восемь новых рентген-аппаратов типа С-дуга. Оборудование уже введено в работу и применяется при проведении операций.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022