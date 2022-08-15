Новый владелец OBI купил компанию за 600 рублей

Российский бизнесмен Йозеф Лиокумович купил компанию OBI за 600 рублей. Цена объясняется большими убытками компании за последний год и необходимостью вкладываться в нее, объяснил новый владелец в интервью Forbes.

«Да, 600 рублей. До пандемии речь шла о €100 млн», — цитирует НСН бизнесмена.

Он добавил, что в бизнес надо много вкладывать, наводить порядок и нельзя сказать, что он ушел за бесценок.

В начале марта 2022 года OBI объявила об уходе из России, приостановив продажи. Спустя некоторое время ее представители заявили, что магазины переданы в доверительное управление. В конце апреля внешние управляющие решили возобновить торговлю — до конца майских праздников открыли все магазины, первым заработал гипермаркет в Москве на Ходынском поле.