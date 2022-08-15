Юристы объяснили важность закона о праве наследников оспаривать отцовство

В понедельник, 15 августа, в России вступил в силу закон, дающий наследникам право оспаривать отцовство в суде. Опрошенные «Известиями» юристы объяснили необходимость инициативы.

«Дело в том, что по действующему законодательству подавать исковые заявления об оспаривании отцовства могут лишь родители, а также ребенок, то есть лица, указанные в свидетельстве о рождении. То есть по сути, в законодательстве до настоящего времени имелся существенный пробел, который лишал многих лиц, в частности наследников, возможности защитить свои права и законные интересы путем оспаривания факта отцовства наследодателя», — отметил управляющий партнер юридической компании AVG Legal Алексей Гавришев.

Как уточнила в свою очередь член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, вопрос о соответствующей мере встал после постановления Конституционного суда от 02.03.2021 N 4-П по делу О. С. Шишкиной. Женщина после смерти отца подала на наследство и выяснила, что помимо нее есть и другая наследница.

«Усомнившись в действительности отцовства, она подала в суд, с чем ей отказали, поскольку она не являлась лицом, которое может оспаривать отцовство. После этого она обратилась в Конституционный суд, где последний указал на несовершенство законодательства», — продолжила юрист.

По ее словам, закон о возможности для наследников оспаривать отцовство в суде должен обеспечить защиту прав и интересов этих граждан в ситуациях с подложными документами.

«Возникают ситуации, когда создаются подложные документы, на основании которых впоследствии делается запись об отцовстве. В последующем такие граждане могут стать наследниками первой очереди как дети наследодателя. Законопроект должен исправить эту ситуацию, добавив наследникам новый способ защиты своих прав и интересов», — добавила Спиридонова.

Соответствующий закон был подписан президентом России Владимиром Путиным 4 августа. Теперь правом оспаривания отцовства наделяется наследник лица, записанного в качестве отца ребенка. При этом требование подлежит удовлетворению в случае, если запись об отце была произведена на основании подложных документов.

В декабре прошлого года руководитель практики разрешения споров адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Анастасия Подковко рассказала о правилах наследования долгов после смерти человека и о том, как избежать ответственности по чужим долгам. Как разъяснила специалист, при наследовании имущество умершего переходит ко всем наследникам, принявшим наследство в неизменном виде. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, в том числе долги.