ФСБ показало видео с места обнаружения диверсантов под Волгоградом
Федеральная служба безопасности (ФСБ) 15 августа опубликовала видео с места обнаружения диверсантов, пытавшихся подорвать нефтепровод в Волгоградской области.
На кадрах виден легковой автомобиль темного цвета. Тело одного диверсанта находится рядом с машиной. Второй был ликвидирован на пассажирском сиденье.
Силовики провели разминирование взрывного устройства, смонтированного под нефтепроводом. Подозреваемые оказали сопротивление силовикам при задержании. Они были нейтрализованы.
Диверсанты входили в состав праворадикальной группировки «Реструкт», созданной видеоблогером неонацистского толка Максимом Марцинкевичем по кличке Тесак. Организация теракта проходила под контролем украинских спецслужб.
На месте преступления изъяты самодельное взрывное устройство большой мощности и два переделанных под стрельбу боевыми патронами травматических пистолета.