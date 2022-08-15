Блеск оружия: как проходит «Армия-2022»

В России стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022». На нем представлены самые передовые образцы вооружения, военной и специальной техники. Мероприятия проходят в Подмосковье — на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на площадках более 30 российских регионов. Как прошла церемония открытия и что представлено на экспозициях — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Открытие форума в Кубинке сопровождалось летной программой, в ней приняли участие самолеты МиГ-29УБ из авиационной группы высшего пилотажа «Стрижи»
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Торжественная церемония открытия в Алабино
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Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
В конгрессно-выставочном центре «Патриот» в первый день работы форума выступил хор ВС РФ
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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Выступление ударного вертолета Ми-28Н «Ночной охотник»
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Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Открыл Международный военно-технический форум «Армия-2022» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» российский президент Владимир Путин
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
На форум прибыли делегации из 70 с лишним стран
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
В мероприятиях принимают участие министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, министр обороны Киргизии Бактыбек Бекболотов и министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
За неделю будут проведены сотни различных мероприятий
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Макет новой российской орбитальной станции на стенде госкорпорации «Роскосмос»
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Стенд Военно-строительного комплекса Министерства обороны РФ на выставке в конгрессно-выставочном центре «Патриот»
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Стенд министерства обороны Китая
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На выставке представлен проект центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в Абу-Даби
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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Сергей Ведяшкин
Особенность нынешнего форума — онлайн-трансляции отдельных мероприятий научно-деловой программы, что позволит привлечь к обсуждаемым вопросам наибольшее число представителей мирового научного и бизнес-сообщества
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Макет зенитно-ракетного комплекса AD-120 на стенде министерства обороны Ирана
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Вертолет Ми-35П и макеты снарядов к его боекомплекту
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Макет загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны «Подсолнух-Э» на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей»
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