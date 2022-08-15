Блеск оружия: как проходит «Армия-2022»

В России стартовал международный военно-технический форум «Армия-2022». На нем представлены самые передовые образцы вооружения, военной и специальной техники. Мероприятия проходят в Подмосковье — на территории конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также на площадках более 30 российских регионов. Как прошла церемония открытия и что представлено на экспозициях — в фотогалерее «Известий»